Andres Odijk won begin dit jaar de Marconi Award voor Aanstormend Talent, de belangrijkste prijs voor jonge, talentvolle radiomakers. Andres is elke werkdag van 4:00 tot 6:00 uur te horen op NPO 3FM.

Hoe kijk je terug op 2022?

“Ik ga niet liegen: het was een insane jaar. Het winnen van een juryprijs is een ziek mooi compliment. Het feit dat succesvolle radiomensen als Menno de Boer, Domien Verschuuren, Coco Hermans en Corné Klijn geluisterd hebben naar iemand op vier-zes, die nét komt kijken, dat voelt zo cool. Ik moest het daarna wel even relativeren. Je wil volgas gaan, nieuwe uren, nieuwe items, nieuwe show. Maar het is ook goed om lekker de tijd te nemen en alles op een mooi rustig tempo te ontwikkelen.”

Wat heeft het winnen van de prijs je gebracht?

“Op korte termijn een dikke kater. Verder een tag van Mattie Valk op Instagram en volgers als Mark Labrand. Maar ik denk dat de prijs mij vooral rust heeft gebracht. Ik kan soms onzeker zijn over wat ik maak. Ik haat dat gevoel, maar kan er niks aan doen. In de auto terug zit ik dan te denken: ‘doe ik het goed, is mijn show uniek, leuk of spannend genoeg’. Door de award heb ik wat meer zelfvertrouwen gekregen in wat ik maak. Nog steeds baal ik als dingen niet lekker lopen, maar ik voel nu dat de basis er is.”

Het was een intensief jaar voor 3FM, met veel veranderingen. Hoe gaat het nu bij de zender?

“Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen volop aan het vlammen zijn. Dat merk je aan alles. Er wordt veel gelachen in de Peperbus in Hilversum. De dj-overleggen zijn gezellig en er wordt de hele dag door met elkaar geappt in de groepsapp. Het voelt echt alsof je in een klas zit met alleen maar gelijkgestemden; iedereen wil doorpakken. We houden allemaal van muziek, avontuur en 3FM.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Bij KX was een experimentele week gepland waarin je als maker allemaal nieuwe fancy techniek mocht komen proberen. Ik had nooit verwacht een radioshow te maken met Roué Verveer. Vanachter een drumstel en zonder microfoons, waar je lekker in kan leunen, maar met zo’n headset en oortjes. Ik zei het al in mijn speech vorig jaar: radio is de toekomst.”

Wat zijn je ambities op radioniveau voor 2023?

“Knallen. Ik heb voor mijzelf besloten dat 2023 het jaar moet worden waarin ik een stap uit het donkere nachtleven ga zetten. Het lijkt me leuk om ergens te werken waar je collega’s tegenkomt bij de koffieautomaat, nu is het hele pand leeg als ik er ben. Ik vind vier-zes tof om te doen, maar ik zou graag ook op een ander tijdstip radio willen maken.”

Foto: KRO-NCRV/Darren Smith