NPO Radio 2 domineert de lijst van de twintig best beluisterde radioprogramma’s van 2020. De publieke zender staat met tien shows in de lijst. Radio 538 volgt als tweede (vier shows), Qmusic als derde (drie shows).

Opvallend is dat veel eenmalige radioprogramma’s goed beluisterd worden. De stemfinaledag van de Top 2000 is koploper, met 579.000 luisteraars. Ook de ‘Vrije 100’, de lijst die Radio 2 vorig jaar op 5 mei uitzond, werd met 486.000 luisteraars goed beluisterd. De ‘Christmas Top 50’ van Sky Radio trok in december 462.000 luisteraars.

‘Luistercijferkanon’ de Top 2000 is niet in onderstaand overzicht opgenomen. De gemiddelde luisterdichtheid wordt namelijk gemeten per kwartier. En omdat de Top 2000 dag en nacht wordt uitgezonden, ligt dat totale gemiddelde kwartier lager.

Wat is gemeten?

Onderstaande tabel kan afwijken van de lijst met best beluisterde NPO Radio 2-programma’s, het artikel dat RadioFreak.nl vorige week publiceerde. In die lijst namen we januari-februari 2020 en januari-februari 2021 als meetpunten. In onderstaand overzicht gaat het om de gemiddelde luisterdichtheid over heel 2020. Met luisterdichtheid wordt het gemiddeld aantal luisteraars in de doelgroep 10+ bedoeld.

“Het maakt niet uit of een programma is gestopt, zoals ‘De Timur Timur Show’, of dat het eenmalig was, zoals ‘De Stemfinale Dag’ van NPO Radio 2”, zegt Liedewij Hentenaar, directeur van het Radio Advies Bureau (RAB). Als tweede graadmeter hanteert het RAB het luistertijdaandeel. Dat is een percentage van het totaal aantal radioluisteraars dat op het radioprogramma afstemt. Een luistertijdaandeel van tien procent betekent dat één op de tien radioluisteraars op dat moment luistert naar het specifieke programma.

Kijk je naar dat luistertijdaandeel, dan is ‘Stenders Platenbonanza’ koploper. Ruim één op de zes mensen die vorig jaar op dat moment radio luisterde, had het NPO Radio 2-programma op staan.

Best beluisterde radioprogramma's van 2020

Programma Zender Luisterdichtheid Luistertijdaandeel (%) Top 2000 Stemfinaledag NPO Radio 2 579.000 16,8% Aan de Slag NPO Radio 2 577.000 13,8% Gijs 2.0 NPO Radio 2 545.000 14,5% Stenders Platenbonanza NPO Radio 2 512.000 15,4% Spijkers met Koppen NPO Radio 2 498.000 14,6% Vrije 100 NPO Radio 2 486.000 13,1% Christmas Top 50 Sky Radio 462.000 11,2% Het Foute Uur Goes Songfestival Qmusic 451.000 10,5% Oor wil ook wat NPO Radio 2 442.000 12,2% Menno Barreveld Qmusic 437.000 10,8% Hofleverancier van de Liefde NPO Radio 2 430.000 14,4% Greatest Hits Radio 538 426.000 9,9% Jeroen Nieuwenhuize Radio 10 422.000 10,2% Samen Sterk Top 100 Radio 538 414.000 11% Zomerspijkers NPO Radio 2 409.000 13% Samen Sterk Top 100 Radio 10 401.000 10,7% Mark Labrand Radio 538 399.000 10,8% Timur Timur Show NPO Radio 2 391.000 12,1% Wim van Helden Qmusic 387.000 11% Menno de Boer Radio 538 386.000 10,1%

Bron: NLO/GfK, gemiddelde luisterdichtheid over 2020

Foto: Ben Houdijk/NPO Radio 2