Poppodium Hedon in Zwolle heeft een eigen radio- en podcaststudio in gebruik genomen. Het Zwolse poppodium bouwde daarvoor de oude rookruimte om tot volwaardige studio, inclusief dj-booth. In de radiostudio wordt ook live radio gemaakt, zoals maandagavond gebeurde op KINK.

De bedoeling is dat er vaker (live) radio gemaakt wordt. “We hebben de studio zo gebouwd, dat in principe iedere professional ermee overweg kan”, zegt een woordvoerder van KINK. “De lijntjes met KINK zijn kort en de ambities groot, maar uiteraard zijn ook andere mediapartijen meer dan welkom om gebruik te maken van onze studio. We zijn niet gebonden aan één partij en dat blijft ook zo.”

Hij vervolgt: “We produceren steeds meer eigen content in de vorm van livestreams en podcasts, en krijgen daarnaast geregeld externe media over de vloer. Dat willen we met deze studio in de toekomst alleen maar verder uitbouwen.”

Hedon wil ook een eigen radioprogramma gaan maken. “Stel, Snelle staat op een vrijdagavond in een uitverkochte grote zaal, dan maken wij, vanuit de studio, daar straks programma omheen.”

De nieuwe radiostudio:

Foto: Hedon Zwolle