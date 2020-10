Dennis Schouten gaat aan de slag als vaste verslaggever in de ochtendshow van Radio Veronica, die vanaf maandag gepresenteerd wordt door Wilfred Genee. “Ik sta ergens op locatie en de rest is nog een verrassing”, aldus Dennis. “Fantastisch.”

Na het vertrek van Giel Beelen, vult Wilfred Genee vanaf maandag de ochtenduren tussen 7:00 en 9:00 uur op Radio Veronica. “Wilfred stuurde me ineens een appje: Dennis wil jij reporter zijn voor de ochtendshow? Daar kreeg ik een geweldig financieel aanbod voor. Bij Talpa klotst het geld over de plinten”, zegt Dennis in de serie ‘RoddelPraat’.

Dennis noemt ‘Veronica Inside’ een ‘fantastische show’. “Prime-time, in de ochtend. We gaan het wel eerst een weekje testen, om te kijken of ik dat vroege opstaan aan kan.”

Dennis liet vorige maand al doorschemeren dat hij meer met radio wil gaan doen. De verslaggever uit het Twentse Glanerbrug viel afgelopen zomer in op SLAM!.

Foto: Wessel de Groot | PowNed