Bij de Reclame Code Commissie, de STER en NOS zijn meerdere klachten binnengekomen over een radioreclame voor het tijdschrift Gezond Verstand. Dat tijdschrift schrijft over onbewezen theorieën over het coronavirus. De commercial was deze week op de publieke radio te horen, waaronder NPO Radio 1.

Radio 1 ontving meerdere klachten over de commercial. “Wij hebben geen enkele invloed op de STER-reclames”, reageerde nieuwslezer Kirsten Klomp op de radio.

De STER laat in een reactie aan Radio 1 weten: “We zagen in dit geval geen reden om de commercial te weigeren, zolang het niet tegen de wetten of regels ingaat. Vrijheid van meningsuiting vinden wij erg belangrijk en in dit geval is beoordeeld dat de reclame daar onder valt. Pas als de Reclame Code Commissie naar klachten beoordeelt dat het niet kan, dan trekken we de advertenties terug.”

Het is nog niet duidelijk of de Reclame Code Commissie ook daadwerkelijk een onderzoek in gaat stellen naar de Gezond Verstand-reclames.

Waarom zit er een advertentie van het tijdschrift Gezond Verstand in #r1jn? Dat wilden verschillende luisteraars in #JanPubliek weten, en dus vroegen we het aan de STER – die de reclameblokken maakt. pic.twitter.com/jW1E0nbLoA — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 28, 2020

Foto: Gezond Verstand