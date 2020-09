Dennis Schouten krijgt momenteel radiotraining bij NPO 3FM. Toch betekent dat niet dat hij per se een programma op de jongerenzender krijgt, vertelde hij gistermiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1. “Ik ben op dit moment in training bij 3FM, dus dat is zeker een optie, maar er zijn ook andere opties”, zei Dennis.

Met welke andere partijen de Powned-verslaggever uit Twente in gesprek is, wil hij niet zeggen. “Als ik dat roep, word ik weer op het matje geroepen. Als ik één ding geleerd heb, is het dat je niet te veel moet zeggen wat nog niet rond is. Daar krijg je gedoe van.”

Radio Veronica-presentator Wilfred Genee is een groot voorbeeld voor Dennis. “Ik vind hem heel goed in wat hij doet. Wilfred kan humor met inhoud kan combineren. Er zijn echt maar heel weinig mensen die dat kunnen.”

Dennis wil afgelopen zomer al even in op SLAM!. Hij liet toen doorschermen dat een eigen radioshow lonkt.

Foto: Wessel de Groot | PowNed