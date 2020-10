Dennis Ruyer gaat samen met Celine Huijsmans de middagshow van Radio Veronica maken. Vanaf maandag 2 november is de nieuwe middagshow te horen, de show volgt Veronica Inside op dat naar de ochtend gaat. Celine krijgt de rol als sidekick en gaat het nieuws verzorgen.

Deze zomer was Dennis al met Celine in de middag te horen als vakantievervanger. “Heerlijk om deze vakantiebaan door te trekken richting de winter”, zegt Dennis over de middagshow. “De middag is de plek waar alles samen komt op de radio. De werkdag van je afschudden, richting je avond met het laatste nieuws, de oogverblindende Celine, de beste muziek, en de leukste luisteraars.”

Marc Adriani, Programma Directeur Radio: “Dennis en Celine zijn een goede match en een unieke combinatie, dat hebben we de afgelopen zomer als vervanger van Veronica Inside al kunnen horen. Met de nieuwe ochtend- en middagshow introduceert Veronica per 2 november een stevige programmering die past bij waar de zender voor staat!”

Radio 538

Dennis presenteert naast zijn dagelijks programma op Veronica ook ‘Dance Department’ op Radio 538. Dit zaterdagavondprogramma blijft de dj combineren met de middagshow. In het verleden heeft de dj ook een tijdje de middagshow gemaakt op 538.

Celine Huijsmans is naast sidekick in de middagshow op de radio ook presentatrice van het SBS-televisieprogramma ‘Shownieuws’, dat zij zal blijven presenteren.

Programmering

06:30 – 07:00 – Warming-up met Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien van der Meulen

07:00 – 09.00 – Veronica Inside met Wilfred Genee, Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien van der Meulen

09:00 – 10.00 – Goud van Oud met Lindo Duvall

10:00 – 13.00 – Lindo Duvall

13:00 – 16:00 – Tim Klijn

16:00 – 19:00 uur – De Veronica Middagshow met Dennis Ruyer en Celine Huijsmans

19:00 – 22:00 uur – Martijn Muijs

Voor de nieuwe ochtendshow maken Rick, Niels en Florentien nog een half uur het programma Warming-up.

Foto: Radio Veronica / William Rutten