Koen Hansen presenteert sinds vorige maand de ochtendshow op 100% NL. Op dat nieuwe tijdslot heeft hij meer spreektijd en kan hij naar eigen zeggen meer inhoudelijke radio maken. “Ik mag eindelijk weer veel spreken. Nu kan ik ook veel meer mijn hersencapaciteit en journalistieke capaciteiten inzetten voor het maken van radio”, zegt hij in de podcast ‘Dit Was De Radio’.

Koen was tot vorige maand tussen 13:00 en 16:00 uur te horen op 100% NL. “In dat programma had ik slechts iets van drie minuten spreektijd, verdeeld over een heel programma. Toen ik de plek in de ochtend kreeg, vond ik dat heerlijk, een nieuwe kans. Ik heb twee jaar tussen een en vier gezeten. Ik vond het leuk, alleen ik wilde ook meer.”

Geclausuleerde zender

100% NL is een geclausuleerde zender, dat zich daardoor aan bepaalde regels moet houden. Zo mag er niet te veel gepraat worden en moet het station een bepaald percentage aan Nederlandstalige muziek draaien. “Omdat wij een van de geclausuleerde stations zijn, moeten we de spreektijd verdelen. De meeste spreektijd hebben we in de ochtend”, zegt Koen. “Zeker bij ons station ligt het zwaartepunt echt op de ochtend. De gasten die langskomen en het nieuws komt live binnen.”

Koen dacht als ‘avondmens’ nooit voor het ochtendprogramma in aanmerking te komen. “Ik zit al ongeveer vijf jaar bij 100% NL, daarvoor vier jaar bij Qmusic. De ochtendshow was voor mij eigenlijk nooit echt een optie, alhoewel het misschien wel de hoogste plek is bij een radiostation. Maar ik slaap meestal pas rond een uur of drie ’s nachts.”

Invalbeurt

Het kwartje viel toen de jock afgelopen zomer inviel voor Barry Paf, die toen nog de ochtenduren deed. “Toen dacht ik: dit is eigenlijk veel leuker dan ik gedacht had. Eigenlijk alles wat radiomaken leuk maakt, van gasten tot spelletjes en luisteraars, dat zit allemaal in de ochtend. Ik vind dat inhoudelijke dus heerlijk, dat dat eindelijk weer mag.”

