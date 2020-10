Talpa Network maakt het voor adverteerders mogelijk om een radiospot meetbaar en optimaliseerbaar te maken. Volgens het mediabedrijf gebruiken ze hiervoor een ‘slimme methodiek die dit mogelijk maakt’. Door de exacte uitzendtijd te combineren met de statistieken van de website, kan het bedrijf het effect zien.

Talpa Network ziet een stijging tot wel 92 procent van het aantal webbezoekers direct na het uitzenden van een radiospot. Bij tv is het effect van spot-inzet al jaren goed meetbaar. Bij radio was dit voorheen bijna onmogelijk, omdat alleen het uitzendtijdstip van het blok bekend was, maar niet de exacte uitzendtijd van de spot. Het is vanaf nu mogelijk om direct response toe te kennen aan één specifieke radio-commercial.

“Het achteraf vergelijken van de exacte uitzendtijden met data van onze ‘VakantieVeilingen’ en ‘Sla je Slag’ sites, bewees dat radio wel degelijk een effect op direct response realiseert. Daarnaast hebben we met een aantal partners testcases gedraaid. Ook hieruit blijkt dat er direct een sterk online effect te zien is met een uplift tot wel 92%”, aldus Jan Paul de Groot van Talpa Network.

Foto: Pixabay