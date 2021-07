Zanger Danny Vera heeft sinds deze week een eigen radioprogramma. Vanochtend was hij tussen 10:00 en 12:00 uur voor het eerst te horen op Radio Veronica. “Rob Stenders vroeg mij of ik gewoon wat plaatjes wilde draaien op deze zender en dat kon ik niet aan me voorbij laten gaan”, zei Danny, die als muzikant vooral bekend is van het nummer ‘Rollercoaster’, in zijn eerste uitzending.

In zijn nieuwe programma ‘Vera’s Vintage Vibes’ gaat Danny terug naar de jaren 50 en 60, met muziek van onder meer Johnny Cash en Elvis Presley. “Waar hoor je dit soort liedjes nog? Ik heb de totale vrijheid om mijn hele platenkast aan jullie voor te leggen deze zondagochtenden. Ik denk dat het genieten wordt”, zei Danny.

“Daar zijn we dan op Veronica. Het is nog een beetje onwennig”, aldus Danny vanochtend:

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk