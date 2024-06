JOE breidt morgen de dagprogrammering uit met een avondshow. Edwin Noorlander is dan tussen 19:00 en 22:00 uur te horen op de zender. Daardoor is de weekprogrammering van JOE compleet.

Door de komst van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga ging Kimberley Dekker naar de middag en Edwin Noorlander naar de avond. Door vakanties van de dj’s ging dit nog niet direct in, maar vanaf 3 juni is de nieuwe programmering een feit.

De dagprogrammering ziet er van maandag tot en met donderdag als volgt uit:

06:00 – 10:00 uur: Coen Swijnenberg en Sander Lantinga

10:00 – 13:00 uur: Timur Perlin

13:00 – 16:00 uur: Kimberley Dekker

16:00 – 19:00 uur: Kai Merckx

19:00 – 22:00 uur: Edwin Noorlander

Door de vakantie van Timur is deze week Daniel Smulders te horen tussen 10:00 en 13:00 uur. Op vrijdag zit niet Edwin in de avond maar is Ingrid Perez te horen.

Qmusic

Naast zijn programma op JOE is Edwin ook te horen als invaller bij Qmusic. Via Fresh FM, Wild FM en Megastad FM kwam hij in 2011 terecht bij Radio 538, hier maakte hij verschillende nacht- en weekendshows. Samen met Eddy Keur presenteerde hij voor de zender ‘De Show Zonder Naam’. Voor dit 538-nachtpogramma ontvingen zij in 2015 de RadioFreak Award voor beste nachtprogramma.

In 2020 verliet Edwin Radio 538, om een jaar later als invaller te starten op Qmusic. Daar kreeg hij in 2022 een eigen programma in het weekend, sinds de start van JOE heeft hij een vaste plek in de programmering.