Een column over radio-dj’s en in het bijzonder 3FM-dj Rámon Verkoeijen heeft veel kwaad bloed gezet in radioland. Ruud de Langen schreef in Adformatie: “De radio dj van weleer is morsdood.” De creatief directeur van Talpa Network die afgelopen oktober weg moest voegde daaraan toe: “En hij heet Rámon Verkoeijen”.

De Langen gebruikt de 3FM-dj als voorbeeld om uit te leggen dat de radio-dj’s van nu weinig talent hebben. De mensen die wel opvallen op de radio zijn volgens hem Marieke Elsinga en Bram Krikke. “De mensen op radio van nu hebben een echt talent om mensen te vermaken. Ze zijn een personal brand die radio als slechts een van de kanalen zien om publiek te bereiken, naast sociale media en televisie. Elsinga en Krikke hebben tegenwoordig mensen met minder talent, ook wel radio dj’s genoemd, naast zich zitten voor de techniek.”

Rámon Verkoeijen werd als voorbeeld gebruikt omdat hij onlangs terugkeerde op de radio. In het najaar van 2019 kwam Rámon ziek thuis te zitten met een burn-out. “Wie is Rámon Verkoeijen?”, vraagt De Langen zich af in de column. “Niemand kon het me vertellen. Op het Instagramaccount van Rámon Verkoeijen ging het vooral om Rámon Verkoeijen. Op elke foto is Rámon Verkoeijen zelf te zien met nietszeggende boodschappen.”

Kritiek

Er kwam meteen veel kritiek op de column via sociale media. Zoals van Radio 2-dj Wouter van der Goes. “Even opnemen voor fijne buurman van 3FM. Vermoedelijk is de schrijver van column gefrustreerde DJ. Ach gossie. Was hij tot zijn ontslag niet de ‘creatief’ tv chef van Talpa? Waar hij oude programma’s weer terughaalde en bestaande formules kapot maakte? Dat zou iets verklaren.”

3FM-collega Timur Perlin voegt toe: “Als ik het hoofd van deze columnist google, lijkt me de kans aanzienlijk groter dat híj́ eerder morsdood is dan Rámon.”

Patrick Kicken vindt wel dat de columnist een goed punt te pakken heeft. “De duurbetaalde, veel extra luisteraars trekkende radiodeejay is aan het uitsterven. En wordt vervangen door social media/tv helden”, schrijft de oud-Veronica-dj op Twitter.

‘Doet me niets’

Rámon zelf reageerde vandaag ook. “Deze column doet me gelukkig echt niets. Alle lieve reacties die het oplevert daarentegen wel! Dank voor alle mooie woorden die aan mij gericht zijn en vooral dank voor alle liefde voor radio en alle talenten die erbij komen kijken. Good to be back!”

Deze column doet me gelukkig echt niets. Alle lieve reacties die het oplevert daarentegen wel! Dank voor alle mooie woorden die aan mij gericht zijn en vooral dank voor alle liefde voor radio en alle talenten die erbij komen kijken.



Good to be back 😏 https://t.co/5hIWZU3UmF — Rámon Verkoeijen (@ramon3fm) January 15, 2021

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede