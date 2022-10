Verschillende collega-dj’s hebben zich uitgelaten over de ‘papadag-gate’ van Wietze de Jager. De dj besprak onlangs live op Radio 538 zijn voornemen om minder te gaan werken bij de zender. Eddy Keur stelde in zijn show snerend dat hij ‘erover na zit te denken om een kind te adopteren’. En Jeroen Kijk in de Vegte zei al grappend op NPO Radio 2: “Misschien moeten we toch maar vier dagen in de week de ochtendshow gaan maken.”

Wietze stelde eind september dat de werk-privébalans zoek is. “Ik merk dat dit ochtendprogramma en alles wat daarbij komt kijken nogal een energievretende combinatie is”, zei hij, live op Radio 538. “Je team er zo mee confronteren, dat vond ik niet zo slim. Iedereen heeft weleens een uitglijdertje”, zegt Rick Romijn erover in de podcast ‘Dit Was De Radio’.

In zijn tijd als sidekick bij Edwin Evers op Radio 538 had Rick zelf ook jonge kinderen. “Maar ik zou er nooit op radio over geklaagd hebben. Ik zou dit sowieso niet bespreken met mijn team op de radio. De trend is wel dat het in de ochtendshows meer over je privéleven gaat, maar je hoeft niet alles te delen.”

Onderschat

Rick vermoedt dat Wietze het presenteren van de ochtendshow onderschat heeft. “Toen hij nog met Mattie de ochtendshow op Qmusic deed, had hij nog geen jonge kinderen. Dat is nu anders. Voor zijn vrouw is het misschien nog wel zwaarder dan voor Wietze; zij moet ’s ochtends de kinderen verzorgen.”

Radio 538 kwam overigens snel na de uitlatingen van Wietze met een verklaring. Van verlof zou geen sprake zijn.

