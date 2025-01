Eddy Keur blijft voorlopig op NPO Radio 2 te horen, hij heeft zijn contract met omroep PowNed verlengd. “PowNed past perfect bij mijn stijl en ik kijk ernaar uit om nog een aantal jaar keihard te knallen met z’n allen”, zegt de dj.

Naast zijn vrijdagmiddagshow ‘Keur in de Middag’ en het nachtprogramma ‘Eddy’s Nachtwacht’ op vrijdagnacht, is Eddy vanaf nu ook iedere zaterdagnacht te horen met ‘Eddy’s Nachtwacht Soul Night’. Florent Luyckx, van PownNed: “De samenwerking met Eddy en PowNed startte in 2021. Onze gezamenlijke ambitie om een prominente positie op deze zender te krijgen heeft geleid tot de wekelijkse uitzending van ‘Keur In De Middag’, twee keer per week ‘Eddy’s Nachtwacht’ en zijn werkzaamheden als vaste vervanger voor Ruud de Wild. Eddy is een vaste waarde geworden voor Radio 2.”

Eddy Keur: “In mijn veertigjarige carrière heb ik bij heel wat zenders mogen werken, maar dat ik juist in deze fase van mijn carrière onderdeel mag zijn van de meest vrije en brutale omroep van Nederland, voelt als een kers op de taart.”

Foto: PowNed