Eddy Keur dacht in 2015, toen zijn nachtprogramma ‘De Show Zonder Naam’ op Radio 538 stopte, dat zijn radioloopbaan voorbij was. “Toen ik wegging bij 538 dacht ik: nu is de radio wel over. Maar ik ben toch bij Radio 2 terechtgekomen en ik doe nu zoveel daar. Dat is wel een dream come true. Als je het over geslaagd hebt: zeker, honderd procent”, zegt Eddy in het radioprogramma ‘Mischa’ op NPO Radio 1.

40 jaar zit Eddy dit jaar in het vak. “Zelfspot heeft me veel gebracht”, zegt de Radio 2-dj. “Ik kan beter mezelf in de maling nemen dan iemand anders. Het feit dat ik homo ben, zegt niet dat ik een knappe vrouw niet kan waarderen.” Of hij na al die jaren bij de radio nog steeds een ego heeft? “Ja, want ik denk dat je niet zonder kunt op de radio.”

Eddy werd recent nog benaderd door Radio 10, om er de nieuwe middagshow te gaan maken. “Dat is wel een eer”, zegt hij daarover. “We zijn in gesprek met elkaar geweest. Dat laat je dan bezinken, maar als je bij A zit en je kunt naar B, ga je dan bij B ook gelukkig zijn? Dat weet je nooit. Ik ben recent ook 66 jaar geworden, dan telt de leeftijd.”

Geen politiek

Bij Radio 2 is Eddy onder andere vrijdags te horen, tussen 16:00 en 18:00 uur. “Ik maak nu op vrijdagmiddag een programma waarbij mensen in de auto zitten. Ik wil amuseren, maar niet met politiek geëngageerde onderwerpen.” Eddy vindt dat talkshows in de late avond dat laatste wel te veel doen. “Kom eens met wat vertier”, is zijn oproep.

Eén grote wens heeft de 66-jarige Radio 2-dj nog wel: “Een leuke man in mijn leven, daar droom ik van”, vertelt hij eerlijk in het Radio 1-programma. Toch heeft hij een advies: “Probeer van je eigen leven iets moois te nemen. Je partner moet een mooie aanvulling van je leven zijn en geen invulling.”

