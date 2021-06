Coen Swijnenberg en Sander Lantinga trekken tijdens het Europees Kampioenschap Voetbal het land door met een touringbus. Vanuit die bus presenteren ze ook hun middagshow op Radio 538. Het duo parkeert hun oranje bus steeds weer op een andere plek: van de Johan Cruijff-ArenA tot de achtertuin van een bekende Nederlander.

“We hebben er lang op moeten wachten, maar nu staat het EK voetbal dan toch echt voor de deur”, zegt Coen. “Hoewel er ook alweer wat publiek in het stadion aanwezig mag zijn, zal het overgrote deel van de supporters de wedstrijden vanuit huis bekijken. Samen met onze luisteraars gaan we met de EK Tourbus voor een echte teamprestatie en hopen we de Oranjekoorts in Nederlandse huiskamers nog verder te laten stijgen.”

Het EK voetbal gaat volgende week vrijdag (11 juni) van start. Op zondag 13 juni is er een extra editie van ‘De Coen & Sander Show’ tussen 16:00 en 19:00 uur. Die avond speelt Nederland tegen Oekraïne. Na die zondag zijn Coen en Sander voorlopig van maandag 14 t/m maandag 21 juni te horen vanuit de touringbus.

Foto: Radio 538