De NOS krijgt twee nieuwe correspondenten. Christiaan Paauwe gaat verslag doen van het nieuws in Midden- en Oost-Europa vanuit de Poolse hoofdstad Warschau. Chiem Balduk wordt de tweede correspondent van de NOS in Duitsland. Hij zal in Berlijn correspondent Charlotte Waaijers gaan helpen. Zij was eerder de tweede correspondent in Duitsland, maar schoof begin dit jaar door als opvolger van Wouter Zwart.

Warschau is een nieuwe standplaats een correspondent van de NOS. “Hij heeft zelf vorig jaar de weg naar deze post geplaveid, toen de hoofdredactie tijdelijk ruimte had gemaakt voor uitbreiding van onze verslaggeving vanuit Polen. Vanwege het duidelijk toenemende belang van deze regio is deze tijdelijke ruimte nu omgezet naar een freelance-correspondentschap, waar Christiaan begrijpelijkerwijs interesse in had”, laat de omroep weten in een persbericht.

Christiaan is 33 en werkt sinds drie jaar op de buitenlandredactie van de NOS. De afgelopen twee jaar deed hij verslag van de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn studies Filosofie, Slavische Talen en Culturen en Journalistiek heeft al veel tijd in Oekraïne en Rusland doorgebracht.

De nieuwe Duitslandcorrespondent, Chiem Balduk, is 27 jaar. Hij begon als stagiair bij de NOS waar hij op verschillende redacties heeft gewerkt. De afgelopen twee jaar werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij een bijdrage heeft geleverd aan de berichtgeving over Oekraïne.

“Hij wordt de rechterhand van correspondent Charlotte Waaijers, correspondent Duitsland en Midden-Europa. Chiem gaat Waaijers ondersteunen in de research en productie van reportages, maar ook zelfstandig verhalen maken en Charlotte vervangen tijdens haar afwezigheid. Balduk begint op 1 mei, een maand voor de Europese verkiezingen en voor het EK voetbal in Duitsland”, laat de NOS weten.

Foto: NOS