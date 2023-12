De NOS krijgt volgend jaar nieuwe correspondenten in China en Duitsland. Charlotte Waaijers vervangt Wouter Zwart in Berlijn als correspondent voor Duitsland en Midden-Europa. Laura van Megen is de nieuwe correspondent in China en vervangt Sjoerd den Daas. Wouter en Sjoerd krijgen allebei een andere functie binnen de NOS: Wouter wordt plaatsvervangend chef wordt van het NOS Jeugdjournaal, wat Sjoerd gaat doen zegt de NOS nog niet.

Charlotte Waaijers

Charlotte Waaijers werkt op dit moment al vanuit Berlijn voor de NOS. Ze is redacteur en plaatsvervangend correspondent. Of ze wordt vervangen nu ze doorschuift naar de positie van correspondent of dat ze het voortaan alleen moet doen, is niet bekend. Charlotte is 36 en begon in 2014 op de economieredactie van de NOS, sinds twee jaar werkt ze in Berlijn.

“Twee jaar geleden kwam ik naar Berlijn om te ervaren wat er zou gebeuren na het vertrek van Merkel. Wat volgde, stijgt ver boven Duitsland uit. De oorlogen in Oekraïne en Israël en de opkomst van extreemrechts brengen in Duitsland van alles boven. Het lijkt de wisseling van een tijdperk voor Duitsland en dit deel van Europa. Journalistiek wordt het alleen nog maar interessanter”, aldus Charlotte.

Laura van Megen

Met Laura van Megen haalt de NOS een nieuw gezicht binnen. Ze is 29 en woonde tussen 2019 en 2022 in China. Ze beleidsmedewerker Media en Politiek op de Nederlandse ambassade. Vorig jaar werd ze voor korte tijd persvoorlichter bij de Verenigde Naties in New York en tegenwoordig is ze onderzoeksassistent aan de Stanford Universiteit in de VS. Daarnaast schrijft ze als freelancer artikelen over China voor Amerikaanse media. Omdat Laura weinig journalistieke ervaring heeft gaat ze eerst een half jaar aan de slag op de redactie van de NOS in Hilversum, voordat ze naar China verhuist.

In een persbericht zegt ze:”In mijn werk wil ik recht doen aan de veelzijdigheid van China: arm en rijk, modern en onderontwikkeld, stad en platteland, jong en oud, man en vrouw. Als iemand met een sterke passie voor het land en de ambitie om China toegankelijker te maken voor alle Nederlanders, kan ik me geen belangrijker en invloedrijker functie voorstellen dan die van NOS-correspondent in China.”

