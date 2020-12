Carolien Borgers stopt met de presentatie van ’t Wordt Nu Laat’, het nachtprogramma op NPO Radio 2. Vannacht was ze voor het laatst te horen tussen 0:00 en 2:00 uur. “Ik ga stoppen in de nacht tussen twaalf en twee. Ik doe de Top 2000 nog en daarna is het alleen nog ‘Muziekcafé’ dat de klok slaat”, vertelde Carolien.

Kimberley Dekker presenteert vanaf het nieuwe jaar vier nachten per week ’t Wordt Nu Laat’. Tot deze week was ze alleen op woensdag- en donderdagnacht te horen. Jeroen van Inkel blijft in de nacht van zondag op maandag tussen 0:00 en 2:00 uur te horen, de andere vier nachten komen dus voor rekening van Kimberley.

Carolien presenteerde ’t Wordt Nu Laat’ sinds 2017. Ze blijft wel op Radio 2 te horen, als presentator van ‘Muziekcafé’ op de zaterdagmiddag. Ook neemt ze bij de Top 2000, die morgen van start gaat, het tijdslot tussen 6:00 en 8:00 uur voor haar rekening.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2