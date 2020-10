Kimberley Dekker is vannacht voor het eerst te horen op NPO Radio 2. Ze gaat voor WNL twee nachten per week ’t Wordt nu Laat’ presenteren tussen 0:00 en 2:00 uur. Kimberley is in de nacht van woensdag op donderdag en die van donderdag op vrijdag te horen. Carolien Borgers blijft de maandag- en dinsdagnacht presenteren.

Vorige maand werd bekend dat Kimberley het dj-team van Radio 2 komt versterken, al was toen nog niet duidelijk voor hoeveel nachten per week. Carolien Borgers staat nu twee van haar vier nachten af, mede doordat ze sinds begin deze maand ‘Muziekcafé’ op zaterdagmiddag op Radio 2 presenteert. Ze vervangt daarmee Daniël Dekker.

Qmusic

Kimberley was tot maart te horen op Qmusic, waar ze vijf jaar lang verschillende programma’s maakte, voornamelijk in het weekend.

Overzicht

Zondagnacht: Jeroen van Inkel

Maandagnacht: Carolien Borgers

Dinsdagnacht: Carolien Borgers

Woensdagnacht: Kimberley Dekker

Donderdagnacht: Kimberley Dekker

Foto: Qmusic