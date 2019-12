Op het Mediapark hebben boeren zich verzameld voor de deur van het gebouw van de NOS. Ze eisen zendtijd. “Als het antwoord nee is, blijven we staan.” Het Station Hilversum Mediapark is inmiddels gesloten en de burgemeester heeft mensen opgeroepen niet meer naar Hilversum te komen omdat alles op slot zit.

NOS

De NOS geeft aan dat de hoofdredactie van de NOS en het bestuur van de NPO in gesprek zijn met de boeren. “Wij doen live verslag van wat er vandaag plaatsvindt omdat het voor ons vooral nieuws is, maar dat is het ook. Wij ruimen voor niemand zomaar zendtijd in, dus ook niet voor jullie”, zei hoofdredacteur Marcel Gelauff.