Bart Arends heeft vannacht, samen met de drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring), Norman Bonink (BLØF), Jamie Westland (DI-RECT) en Niles Vandenberg (Kensington), een orkest en een kinderkoor, de 25e NPO Radio 2 Top 2000 geopend. In een show vol lichteffecten en vuurwerk presenteerde Bart tegen de achtergrond van een videowall een mash-up van maar liefst vijftig Top 2000-nummers.

Aansluitend draaide Jeroen Van Inkel de nummer tweeduizend: New York Minute van Don Henley. Tot en met oudjaarsavond is de Top 2000 te volgen via Radio 2. Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de 20e keer op de eerste plaats.

Presentatieschema Top 2000:

Tot en met oudjaarsavond nemen de volgende Radio 2-dj’s de lijst voor hun rekening. Luisteraars kunnen, naast via de radio luisteren, ook in het Top 2000 Café samenkomen en de beelden van het Café worden ook uitgezonden.

00:00 – 02:00 uur Jeroen van Inkel

02:00 – 04:00 uur Frank van ‘t Hof

04:00 – 06:00 uur Desiree van der Heiden

06:00 – 08:00 uur Paul Rabbering

08:00 – 10:00 uur Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00 – 12:00 uur Bart Arens

12:00 – 14:00 uur Annemieke Schollaardt

14:00 – 16:00 uur Gijs Staverman

16:00 – 18:00 uur Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 uur Emmely de Wilt

22:00 – 00:00 uur Morad El Ouakili

“De publieke omroep brengt met de lijst der lijsten Nederlanders van alle rangen en standen bij elkaar: live en virtueel in het Top 2000 Café en thuis voor de radio en tv”, zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. “De Top 2000 is van iedereen en voor iedereen, met voor elk wat wils. Een prachtige soundtrack bij die feestelijke laatste week, waarin we samen voor de 25e keer met de Top 2000 het jaar afsluiten. Een vaste waarde, die toch steeds weer vol verrassingen zit.”

Historie

De Top 2000 is begonnen in 1999 en dit jaar wordt de 25e editie uitgezonden. In totaal hebben 4790 nummers in de lijst gestaan, waarvan 559 songs elk jaar vertegenwoordigd zijn. Naast Bohemian Rhapsody van Queen waren andere lijstaanvoerders Roller Coaster van Danny Vera (2020), Imagine van John Lennon (2015), Hotel California van Eagles (2014 & 2010) en Avond van Boudewijn de Groot (2005).

Foto: Nathan Reinds