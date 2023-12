Bohemian Rhapsody van Queen staat op de eerste plaats van de 25e NPO Radio 2 Top 2000. Het is de twintigste keer dat het nummer de lijst aanvoert. Roller Coaster van Danny Vera staat op twee en de derde plek is voor Hotel California van Eagles. De top 10 is zojuist bekend gemaakt en is hetzelfde als vorig jaar. Ook het presentatieteam is hetzelfde.

Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof maakten de top 10 bekend. “De Top 2000 is uitgegroeid tot een traditie. Dat het jaar vaak wordt uitgeluid met de bekende gong aan het einde van Bohemian Rhapsody, hoort daar voor veel stemmers echt bij”, zegt Wouter van der Goes. Frank van ’t Hof: “Ik vind het mooi dat de 25e editie van de lijst der lijsten voor de twintigstee keer wordt aangevoerd door de klassieker der klassiekers.”

“Een unicum: voor het eerst in de geschiedenis van de Top 2000 is de top 10 ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor. Kennelijk staan deze nummers rotsvast in de geheugens van veel stemmers”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. “Klein tipje van de sluier: er zitten volop verrassingen in de rest van de lijst. Welke dat zijn, maken we volgende week bekend.”

De top 10

Bohemian Rhapsody – Queen Roller Coaster – Danny Vera Hotel California – Eagles Piano Man – Billy Joel Fix You – Coldplay Stairway To Heaven – Led Zeppelin Black – Pearl Jam Avond – Boudewijn de Groot Nothing Else Matters – Metallica Love Of My Life – Queen

De volledige lijst wordt vrijdag 15 december onthuld tussen 11:30 en 12:00 uur.