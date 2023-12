3FM Serious Request 2023 heeft 7.502.981 euro opgeleverd. Het geld is ingezameld voor de behandeling van spierziekte ALS. De opbrengst van ruim 7,5 miljoen euro is fors hoger dan vorig jaar, toen er ruim 2,3 miljoen euro werd opgehaald.

De tussenstand van de goededoelenactie van 3FM stond eerder vandaag nog op dik 5,8 miljoen euro, maar de laatste uren is er dus nog veel geld opgehaald. Barend van Deelen, Wijnand Speelman en Sophie Hijlkema zaten sinds 17 december opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Nijmegen stond.

De ruim 7,5 miljoen euro – het hoogste bedrag in zes jaar tijd – komt ten goede aan Stichting ALS Nederland. Met het geld wordt onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS gefinancierd en hulpmiddelen voor mensen die nu leven met ALS.

‘Niet durven dromen’

“Wat een eindstand, dit hadden we niet durven dromen”, zegt zendermanager Menno de Boer. “We zijn ongelofelijk voldaan over hoe we met zoveel passie en heel ons hart Nederland hebben kunnen raken. Deze editie brak vele records en zóveel Nederlanders zijn in actie gekomen, hebben waanzinnige platen aangevraagd en de Glazen Huis-dj’s gesteund. Wijnand, Barend en Sophie zijn één team en hebben samen zoveel onvergetelijke radiomomenten gemaakt.”

Limore Noach, directeur Stichting ALS Nederland: “Met zoveel geld kunnen we het onderzoek naar ALS opschalen waardoor een mogelijke behandeling nóg sneller dichterbij komt. Ook kunnen we de mensen die nu leven met ALS ondersteunen met concrete hulpmiddelen zoals een aangepaste rolstoel. Hierdoor behouden ze hun bewegingsvrijheid en dat is zo belangrijk. We kijken met een enorm trots gevoel en bovenal veel dankbaarheid terug op afgelopen week.”

In 2016 lag de opbrengst van Serious Request voor het laatst hoger dan de 7,5 miljoen euro van dit jaar.

Foto: Ben Houdijk | NPO 3FM