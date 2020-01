Tom Mulder is vorige week donderdag 2 januari op 72-jarige leeftijd overleden. Hij is al in stilte gecremeerd. Mulder laat zijn vrouw Simone achter. De presentator heeft een lange geschiedenis binnen de radio, die al begon in de jaren 60.

Mulder werd in 2004 getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hij herstelde daar nooit volledig van en werd later arbeidsongeschikt verklaard. Drie jaar na de hersenbloeding, in 2007, vertrok hij bij Radio 10 Gold. “Tom was een begenadigd radioman die veel luisteraars een fijne tijd bezorgd heeft”, twittert Erik de Zwart.

Ook Giel Beelen heeft warme herinneren aan Mulder. “Fameus radio-dj en een van m’n eerste radiobazen; ik was technicus bij Radio 10 Gold. Tom gaf me de kans als guppie Music Director te worden van JFK. Die bevlogenheid en gulle lach vergeet ik nooit meer. Man, weer eentje daarboven in de radiohemel.”

Loopbaan

De carrière van Mulder begon al in 1969 onder de naam Klaas Vaak bij de toenmalige piratenzender Radio Veronica. Van 1973 tot 1988 werkte hij bij de TROS, waar hij programma’s presenteerde als ‘Nachtwacht’, ‘de Havermoutshow’, ‘Poster’ en ’50 pop of ’n envelop’.

Na zijn TROS-tijd werkte hij een jaar bij Cable 1, het eerste commerciële satellietstation in Nederland. In 1991 begon Mulder bij Radio 10 Gold, waar hij ook programmadirecteur werd.