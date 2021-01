De AVROTROS viert uitgebreid het 75-jarig bestaan van het programma ‘Arbeidsvitaminen’. In de week van 15 februari is zijn er speciale uitzendingen. Op de jubileumdag zelf -19 februari- is het programma een dag lang te horen op NPO Radio 5 met vaste presentator Hans Schiffers.

Op 19 februari 1946 klonk ‘Go Ahead’ van The Columbia Orchestra op de radio en de eerste uitzending van Arbeidsvitaminen was geboren. In de jaren 60 kwamen daar ook presentatoren bij, zoals Meta de Vries, Hans van der Togt, Wim Rigter en Gerard Ekdom. In 2006 kreeg het programma een vermelding in het Guinness Book of Records als langstlopende programma. In 2010 verhuisde het programma van 3FM naar Radio 5. Het programma is altijd goed beluisterd en is nog steeds een van de meest gewaardeerde programma’s.

Eerbetoon

Op de jubileumdag onthult Hans Schiffers een groot eerbetoon, waarmee de 75 Arbeidsvitaminen-jaren letterlijk in beeld worden gebracht. “Het is uniek dat een radioprogramma al 75 jaar zo’n groot succes is”, aldus de presentator. “De kracht zit in mijn ogen vooral in hoe het programma zich heeft meebewogen door de jaren heen, zonder de identiteit van het programma te verliezen. Met grote liefde en diep ontzag presenteer ik dan ook het programma dat ik ‘de moeder aller verzoekplatenprogramma’s’ noem. Ik ben heel trots op dit jubileum.”

In aanloop naar de 75e verjaardag grasduinen vijf bekende Nederlanders dagelijks in bekend Arbeidsvitaminen-repertoire. Dit zijn Humberto Tan, Hans Dulfer, Ryanne van Dorst, Lammert de Bruin en Tineke de Nooij.

Er wordt vaak stilgestaan bij het programma. Bijvoorbeeld toen het 70 jaar bestond, 65 jaar bestond en 60 jaar bestond.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer