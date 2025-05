Wie de app van NPO Radio 5 gebruikt om naar de zender te luisteren, krijgt voortaan een pop-up melding: “Let op: NPO Radio 5 verhuist naar NPO Luister”. Eerder werd al bekend dat alle losse apps van de publieke radiozenders verdwijnen en verhuizen naar één platform: NPO Luister. De apps van NPO Soul & Jazz en Sterren NL zijn al ontmanteld.

Uiterlijk eind dit jaar moeten alle losse radiozenders van de NPO, zoals Radio 1, Radio 2, 3FM, NPO Klassiek en Radio 5, in de nieuwe audio-app zitten. “Een megaklus”, noemt Kevin Goes, zendermanager van NPO Luister, het in Broadcast Magazine. “Niemand wíl migreren. Mensen zijn honkvast. Maar zodra ze merken dat hun favoriete dj’s en zenders er gewoon zijn – en ze zelfs nieuwe ontdekkingen doen, zoals een Sterren NL-fan die na zijn overstap ineens Stefan Stasse op Radio 5 vond – dán win je ze.”

De NPO maakt één audioplatform met de eigen radiozenders en alle eigen podcasts, om minder afhankelijk te zijn van grote marktpartijen als Spotify en Apple. “Wij bouwen aan onze digitale onafhankelijkheid. Niet om alleen te zijn, maar om beter bestand te zijn tegen de onvoorspelbaarheid van Big Tech“, zegt Goes in Broadcast Magazine.

Juke

Talpa Network zette in 2017 al een eigen audio-app met radiozenders en podcasts op, als antwoord op Spotify en Apple Music. Toch werd die app, Juke genaamd, nooit een succes. De app is sinds begin dit jaar niet meer te downloaden. In plaats daarvan heeft Talpa juist losse radio-apps, zoals voor Radio 10, Radio 538 en Sky Radio.

