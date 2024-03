Alle nummers van Acda en de Munnik in de Q-top 500 van de 90s zijn gestegen. Qmusic is vandaag begonnen met het uitzenden van de lijst, waarvoor luisteraars konden stemmen. Komende vrijdag is de ontknoping te horen tussen 13:00 en 14:00 uur. De top 10 is nog geheim, maar Acda en de Munnik staan er wel in.

Acda en de Munnik maakten afgelopen jaar een comeback. De vijf nummers die het duo in de jaren ’90 gemaakt heeft zijn bijna allemaal gestegen. ‘Het Regent Zonnestralen’ staat in de top 10 en ‘Als Het Vuur Gedoofd Is’ is met 151 plekken gestegen naar nummer 268. Ook opvallend is de terugkeer van ‘Samba De Janeiro’ van Bellini in de lijst. Na 12 jaar afwezigheid maakt dit nummer haar rentree. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het nummer ‘How You Samba’ dat Kris Kross Amsterdam afgelopen jaar uitbracht. ‘Barbie Girl’ van Aqua komt door de Barbie-film ook de top 10 binnen.

De meeste noteringen zijn voor Backstreet Boys en Marco Borsato, die 9 nummers in de lijst hebben. De recordhouder van de lijst is DJ Paul Estak, die de afgelopen 12 jaar steevast op nummer 1 stond met ‘Rainbow In The Sky’.