De ochtendshow ‘Mattie & Marieke’ op Qmusic duurt vanaf volgende week een uurtje langer. Mattie Valk en Marieke Elsinga gaan vanaf maandag een uur langer door, waardoor de ochtendshow van 6:00 tot 10:00 uur te horen is. Het gaat om een tijdelijke verlenging, omdat uit onderzoek blijkt dat het dagritme van luisteraars door de coronamaatregelen is opgeschoven.

“Vanwege het coronavirus merken we dat mensen later inschakelen doordat ze thuiswerken en daardoor nu een groot gedeelte van de show missen. Er is minder woon-werkverkeer, dus de dag start wat later. De ochtendrituelen verplaatsen zich gemiddeld ongeveer een uur”, legt Marieke Elsinga uit.

Voor fans van ‘Het Foute Uur’ is er goed nieuws: dit programma vervalt niet, maar schuift een uurtje op. Voorlopig is het tussen 10:00 en 11:00 uur te horen. Het programma van Menno Barreveld duurt daarom tijdelijk een uur korter.

Foto: Qmusic