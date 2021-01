Een opgenomen interview van het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ met Akwasi liep eind december uit de hand. Na ruim tien minuten beëindigde hij het interview, nam de laptops van Dit is de Dag mee en eiste dat de opname gewist zou worden.

Het programma wilde met de oprichting van Omroep Zwart terugblikken op het 2020 onderandere op de demonstratie op de Dam voor Black Lives Matter. Omroep EO laat weten: “Akwasi zegde toe mee te werken. Zijn PR-man stelde aan onze redacteur mondeling als enige voorwaarde dat het niet “tergend lang” over de veelbesproken uitspraken van Akwasi zou gaan, die hij deed tijdens de BLM-demonstratie van 1 juni 2020 op de Dam. Wij gingen met deze voorwaarde akkoord.”

Interviewer Hans van der Steeg spreekt met de rapper en na acht minuten wordt de demonstratie aangesneden en probeert Hans duidelijkheid te krijgen over de uitspraken van Akwasi of deze voorbereid waren. Op een gegeven moment ontstaat er een discussie en vervolgens stapt Akwasi op, en zegt: “Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij.” Op dat moment trekt Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapt hem dicht en neemt de laptop onder zijn arm mee. Daardoor stopt de opname. Daarna pakt hij ook de laptop van Hans en verlaat de ruimte.

“Ik liep meteen achter hem aan”, zegt de interviewer. “Ik zei hem dat die laptops niet van hem zijn, maar Akwasi zei dat hij moest afkoelen en dat hij over vijf minuten terug zou zijn. Op dat moment hoopte ik vooral dat we het gesprek konden voortzetten.”

Een half uur later komt Akwasi terug. Hij geeft Hans en de technicus twee opties. “Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops.” Hans zegt tegen Akwasi dat dit allebei geen optie is. Hij biedt aan het gesprek voort te zetten. Volgens de interviewer heeft Akwasi een intimiderende houding en uiteindelijk gaat Van Steeg, onder de druk akkoord met het wissen van het interview. Dit doet hij om de laptop terug te krijgen in de wetenschap dat er en back-up van het gesprek is.

“Als je mij voor dit incident had gevraagd of ik onder dwang journalistiek materiaal zou wissen, zou ik dat nooit doen.” Is de reactie van Hans van Steeg. Waarom nu dan wel? “Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een backup was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal. Ik had ook meteen de politie kunnen bellen, maar dan was er sowieso geen interview meer gekomen.”

De opname vond plaats op 28 december en in eerste instantie werd het niet uitgezonden. De EO heeft besloten het gesprek alsnog uit te zenden. Eindredacteur Jan Pieter Kos: “Er is lang en intensief nagedacht over de vraag of we de opname wel of niet moesten uitzenden. Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden.”

De afgelopen dagen is er intensief contact geweest tussen de EO en het team van Akwasi om hem de kans te geven om het interview alsnog af te maken in het programma. En hem daarmee ook de kans te geven om uit te leggen waarom er gebeurde wat er gebeurde. Hij heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Akwasi heeft schriftelijk en mondeling wel excuses aangeboden.

De EO heeft zich laten informeren door de NVJ. Algemeen secretaris Thomas Bruning analyseerde de kwestie als volgt: “De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist.

Een onder een bedreiging geuite belofte is niet rechtsgeldig, dus de interviewer/ journalist is in onze optiek volstrekt gerechtigd om het opgenomen materiaal alsnog te gebruiken en het (afgebroken) interview alsnog uit te zenden. Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen, ook als de geïnterviewde zijn uitspraken achteraf betreurt. Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn. We zijn dan ook blij om te horen dat de geïnterviewde zijn spijt heeft betuigd over de gang van zaken.”

Akwasi heeft zijn eigen omroep opgericht om in het publieke bestel te komen. Met Omroep Zwart wil hij het bestel in als een omroep waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien.

