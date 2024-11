Sublime, dat bijna alleen maar non-stop muziek uitzendt, vaart dinsdagavond even een heel andere koers. Het station doet dan namelijk verslag van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen, live vanuit TivoliVredenburg in Utrecht. In een speciale uitzending in samenwerking met NRC praat Sublime-dj Angelique Houtveen de luisteraar bij over de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Kamala Harris.

Na het verliezen van de landelijke FM-frequenties schrapte Sublime vorig jaar bijna alle representeerde radioprogramma’s. Het station zendt nu vooral heel veel muziek uit, maar dat is dinsdag dus even anders. Angelique is vanaf 20:00 uur te horen vanuit een uitverkocht Tivoli in Utrecht. Sublime belooft “een avondvullend programma, met veel gasten en natuurlijk ook veel aandacht voor muziek van Amerikaanse bodem.”

Sublime is net als NRC eigendom van Mediahuis.