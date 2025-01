Bart Arens maakt vandaag precies 10 jaar lang ‘Aan de Slag’ op NPO Radio 2. Het is het enige programma in de dagprogrammering van de radiozender dat de afgelopen jaren bleef bestaan. ‘Aan de Slag’, tussen 9:00 en 12:00 uur, is daarmee een vast anker geworden op Radio 2. “Een fijne club”, schrijft Bart over zijn jubileum bij de radiozender.

Bart ging in januari 2015 ‘aan de slag’ bij Radio 2, waar hij Daniël Dekker en zijn ‘Gouden Uren’ opvolgde. Het AVROTROS-programma is een van de best beluisterde radioprogramma’s van Nederland. Voor zijn overstap naar Radio 2 maakte Bart jarenlang radio in het weekend op NPO 3FM, waaronder ‘De Mega Top 50’.

Bart begon bij Radio 2 in een periode dat er veel bij de zender veranderde. Zo was Gijs Staverman een jaar eerder overgestapt om de lunchuren van Frits Spits over te nemen en kwam Wouter van der Goes over om de middagshow te gaan presenteren. “Je moet blijven verjongen, ook al gaat het nog zo goed”, zei toenmalig zendermanager Kees Toering van Radio 2 daar later over.

Enige programma dat bleef

De afgelopen jaren veranderde vrijwel de gehele dagprogrammering van Radio 2: van de ochtendshow tot de late avondshow. Zo namen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte de ochtendshow in 2018 over van Gerard Ekdom, ging Annemieke Schollaardt de lunchuren presenteren, werd Ruud de Wild het geluid van de middagshow en stopte Stefan Stasse eind 2023 met ‘De Staat van Stasse’ in de avonduren.

Vervolgens vertrokken Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Gijs Staverman vorig jaar bij Radio 2, waardoor de dagprogrammering opnieuw ingrijpend veranderde. ‘Aan de Slag’ van Bart Arens is het enige programma dat in de afgelopen tien jaar onveranderd bleef in het programmaschema van de publieke zender.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer