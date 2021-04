Just A Little Bit Of Peace In My Heart van The Golden Earrings is door luisteraars van NPO Radio 5 tot de beste plaat van de Jaren 60 gekozen. De plaat staat op 1 in de Evergreen Toplijst van de Jaren 60 van NPO Radio 5, die morgen wordt uitgezonden vanaf 06:00 uur.

Eerder dit jaar maakte de Haagse band bekend te stoppen vanwege de ziekte van medeoprichter George Kooymans. Nummer twee in de Evergreen Toplijst van de Jaren 60 is Nights In White Satin van Moody Blues. Op de derde plek is God Only Knows van The Beach Boys te vinden. De lijst is morgen tot 20.00 uur te horen op NPO Radio 5 en is het sluitstuk van de Week van de Jaren 60.

Pastorale van Liesbeth List & Ramses Shaffy is het hoogst genoteerde Nederlandstalige nummer, op positie 9. De lijst werd vorig jaar aangevoerd door A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum, dat nu op de vierde plek staat.

Top 10

Just A Little Bit of Piece In My Heart – The Golden Earrings (vanaf 1969 Golden Earring geheten) Nights In White Satin – Moody Blues God Only Knows – The Beach Boys A Whiter Shade Of Pale – Procol Harum Lea – The Cats The Sound Of Silence – Simon & Garfunkel The House Of The Rising Sun – The Animals Scarlet Ribbons – The Cats Pastorale – Liesbeth List & Ramses Shaffy Times Were When – The Cats

