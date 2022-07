NPO 3FM stopt vanaf volgend jaar met het avondprogramma ‘3voor12 Radio’ van de VPRO. Dat schrijft de omroep in een bericht op de website van 3voor12. In de nieuwe programmering van 3FM is het programma nog gewoon terug te vinden, maar dat is volgens de VPRO dus maar voor een paar maanden. In het zogenoemde plaatsingsbesluit van de NPO zou het programma per 2023 geschrapt worden.

“VPRO is verbijsterd over dit besluit en is het niet eens met de motivering ervan”, schrijft 3voor12. “De omroep voelt zich daarin gesterkt door brede steun voor 3voor12 uit de muzieksector van festivals, muzikanten, podia, platenlabels en sectororganisaties die het belang van 3voor12 voor het muziekklimaat in Nederland afgelopen weken bekrachtigden. De VPRO overweegt het besluit volgens de interne NPO-bezwaarprocedure aan te vechten en heeft tegelijk de blik naar voren gericht.”

Wat de motivering zou zijn waarom het programma wordt geschrapt, deelt de VPRO niet. Ook is onduidelijk wat er voor in de plaats komt.

Geschiedenis

3voor12 bestaat sinds 1998 en is, naast een radioprogramma op de late avond van 3FM, een online platform voor (alternatieve) popmuziek. Het dagelijkse radioprogramma werd in het verleden onder meer gepresenteerd door Dennis Weening, Eric Corton, Roosmarijn Reijmer en Eva Koreman. Op dit moment is Sagid Carter van maandag tot en met donderdag van 21:00 tot 0:00 uur te horen.

