De nieuwe slogan van NPO 3FM wordt ‘We want more’. Dat heeft zendermanager Menno de Boer gezegd in de podcast ‘Dit Was De Radio’. Er komt een nieuw vormgevingspakket. “Het moet goed aansluiten bij de muziek die je draait. En als je daaraan sleutelt, moet je ook de vormgeving aanpassen.” Maandag 12 september gaat de nieuwe programmering met de nieuwe vormgeving van start.

De zendermanager gaf ook aan wat hij wil veranderen bij de publieke popzender. “3FM is een makelaar in misery geworden. Een bezorgde zender met een format dat niet echt te duiden valt en alle kanten opschiet.” Hij merkte ook aan de makers dat ze niet meer hard wilden lopen voor 3FM. “Ze droegen de zender niet als een team. We gaan nu muziek belangrijker maken. Er werd teveel geluld en de muziek was maar bijzaak. Daarnaast moet de positiviteit en het plezier in radiomaken weer terugbrengen.”

De programmering van NPO 3FM gaat flink op de schop en alle opties lagen daarbij open. Dat zorgde voor een aantal momenten op zender waarbij dj’s spraken over de situatie en hun (onverwachte) vertrek moesten aankondigen. “Ik ben zo transparant als mogelijk geweest”, zegt De Boer. “Ik heb m’n best gedaan om dat met heel veel zorg te doen. But it ain’t pretty… Verandering komt met rimpels en we willen die weg omhoog vinden. En dat gaat niet met masseren, maar er moet gekraakt worden.”

Foto: NPO 3FM