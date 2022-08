Barend van Deelen (34) is “hartstikke tevreden en gelukkig” bij 538, maar zit daar nu wel aan z’n taks. Dat zegt hij in ‘Vamos de podcast’. “Ik heb er nu bijna zes jaar gezeten. Maar ik heb wel bij mezelf gevraagd: wat is groter? Mijn liefde voor radio of liefde voor 538. En mijn liefde voor radio is groter.” Hij gaat in oktober de middagshow presenteren voor PowNed op NPO 3FM.

Over zijn afscheid bij Radio 538 zegt hij: “Ik zit gewoon aan m’n taks daar. Ik ben van de nacht naar het weekend, naar de avond, naar de dag gedaan. Ik heb door de burn-out van Coen negen maanden de middag mogen doen. En toen is er wel een knopje omgegaan. Vanaf dan werd alles minder.”

Geen goede keuze

Nu zit de dj tussen 10:00 en 12:00 uur. “Dat is achteraf niet zo’n goede keuze geweest. Ik wil gewoon zitten lullen en echt een programma maken, zoals ik dat op vrijdagavond ook kan doen. Ik merkte dit jaar dat ik af en toe naar de studio reed en dat ik voor het eerst voelde dat ik moest gaan werken. Het was puur werk. Dan komt er een soort desinteresse van. Het werd een moetje. En toen dacht ik: dat wil ik niet nu al.”

Bij 538 waren er wel plannen met Barend. “Maar daar moest ik nog minimaal twee of drie jaar op wachten. Dan ben ik 37 of 38. En als ik het dan nog moet laten zien… ik ben er nu aan toe. Ik was al twee of drie keer gebeld door 3FM, maar je gaat niet zomaar weg bij 538. Maar het is wel de middagshow. Je kunt echt een show maken en dat is wat ik het allerliefste doe.”

Barend vertrok eind 2016 bij 3FM, om de overstap te maken naar Radio 538. Eind vorig jaar zei hij nog in een podcast dat hij zich nooit thuis heeft gevoeld bij 3FM. “Ik ben daar voor mijn gevoel niet geslaagd. Dat heb ik ook wel grotendeels aan mezelf te wijten.”

Foto: Radio 538