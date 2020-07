Robert Baltus wordt per 1 augustus de nieuwe Chef Nieuws bij NH Media, waar ook NH Radio onderdeel vanuit maakt. Baltus is nu werkzaam als Eindredacteur TV bij de NOS en vervulde daar de afgelopen jaren diverse redactionele rollen. Eerder werkte hij onder meer voor Talpa, RTL en Omroep Max. Hij was in het verleden al eens in dienst bij Radio Noord-Holland, de voorganger van het huidige NH Radio.

“Ik ben ontzettend blij dat we hem mogen toevoegen aan de redactie”, zegt hoofdredacteur Ib Haarsma. “Robert gelooft net als wij in onze vernieuwende manier van werken. Met onze regioteams halen wij het nieuws op uit de samenleving. Onze verhalen zijn het nieuws van morgen. Bovendien is Robert een echte Noord-Hollander en kent hij de weg in onze provincie als geen ander.”

NH Media is de publieke regionale omroep van de provincie Noord-Holland. Er werken zo’n 230 mensen.