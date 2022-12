Na dag vijf van 3FM Serious Request heeft de zender 1.140.290 euro opgehaald. 3FM Serious Request staat met het Glazen Huis in Amersfoort en haalt geld op voor Het Vergeten Kind.

Margot Ende-van den Broek, directeur Het Vergeten Kind: “Met dit prachtige bedrag kunnen we met Het Vergeten Kind al zoveel meer verschil maken. Vandaag werd ik geraakt door het moment dat Sophie in gesprek was met Mikaela. Zij is op haar tiende uit huis geplaatst na het overlijden van haar vader. Haar moeder kon de zorg voor haar niet meer aan, iets waar Mikaela zichzelf de schuld van gaf. Door deel te nemen aan de activiteiten van Het Vergeten Kind leerde ze praten over haar problemen. Het verhaal van Mikaela geeft aan hoe belangrijk het is dat kinderen gezien worden en veilig kunnen opgroeien. We gaan door tot kerstavond om zoveel mogelijk kinderen in Nederland een lichtpuntje te kunnen geven.”

Het concept lijkt weer op 3FM Serious Request zoals het voor 2018 was. Drie dj’s zitten in het Glazen Huis en draaien verzoekjes, ze mogen niet eten en krijgen gasten.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds