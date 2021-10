3FM zamelt dit jaar met Serious Request samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) geld in tegen klimaatverandering. Dat gebeurt door aandacht te vragen voor de regenwouden van Zuid-Amerika, door ze te beschermen en te herstellen.

Het is de eerste editie van Serious Request waarbij 3FM niet meer samenwerkt met het Rode Kruis. Dit jaar is het Wereld Natuur Fonds gekozen als partner. Van 18 t/m 24 december wordt er non-stop live radio gemaakt vanuit Amersfoort. “En als de coronamaatregelen het toelaten, worden er op locatie allerlei activiteiten voor en met publiek georganiseerd”, aldus 3FM.

Lifeline

In de opzet van dit jaar spreekt 3FM niet over wandelen door het land, zoals bij eerdere edities van Serious Request: The Lifeline wel gebeurde. De zender kiest dit jaar dus Amersfoort als centraal punt. “Binnenkort maken we meer bekend over de precieze vorm, maar de actie vindt dit jaar vanaf één locatie plaats; dat is inderdaad Amersfoort”, laat een woordvoerder weten.

Merijn van Leeuwen, bossenexpert WWF: “Als we de regenwouden verliezen, verliezen we de strijd tegen klimaatverandering. Als we niets doen, zijn we over tien jaar 40% van de Amazone kwijt. Nu al is daar afgelopen jaar een bosgebied groter dan vijf keer Nederland verdwenen. Met 3FM Serious Request zetten we ons, samen met inheemse en lokale bevolking in voor bescherming en herstel van deze regenwouden.”