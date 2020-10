Drie dj-duo’s lopen in de week voor Kerst van Roermond naar Zwolle. Sander Hoogendoorn en Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman, en Wijnand Speelman en Rob Janssen zijn de 3FM dj-teams die de lange wandeltocht gaan maken in december.

Onder de noemer ‘help de helpers’ zamelt 3FM dit jaar geld in voor het Rode Kruis, dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat, in zowel Nederland als het buitenland. Luisteraars kunnen zelf geld ophalen door in hun eigen omgeving mee te lopen en zich per gelopen kilometer laten sponsoren. Ook blijft het mogelijk om tegen betaling een plaat aan te vragen.

De route die de 3FM-dj’s dit jaar lopen begint in Roermond, in Limburg, en voert via Brabant en Gelderland naar Overijssel, waar de dj’s in Zwolle finishen. Het gaat om een route van bijna 500 kilometer.

“Met deze editie van The Lifeline komen we in actie voor de medische hulpverleners en hun ondersteuners”, zegt 3FM-dj Sander Hoogendoorn. “Met de opbrengst zorgen we dat de hoogspanning van de hulpverleners verlicht wordt en helpen we mee om de verspreiding van corona tegen te gaan. Kom in actie en help de helpers.”

Foto: NPO 3FM