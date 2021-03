NPO 3FM heeft gisteren de nominaties bekend gemaakt voor de 3FM Awards. De meeste nominaties zijn dit jaar voor Snelle (drie), Typhoon (drie) en Chef’Special (twee). Eén prijs is al uitgereikt: in oktober won Typhoon de speciale 3FM Award voor Beste Muzikale Initiatief.

Vanwege corona werden de publieksprijzen voor de Nederlandse popmuziek vorig jaar uitgesteld tot het najaar. Nu worden ze, ondanks de coronamaatregelen, gewoon weer in het voorjaar uitgereikt. De awardshow vindt plaats op donderdag 15 april in TivoliVredenburg in Utrecht en heeft als thema ‘licht aan het einde van de tunnel’.

Blik vooruit

“Waren de 3FM Awards vorig jaar nog een eerbetoon aan wat er op muzikaal gebied gebeurde in het coronajaar, deze editie is er één van een positieve blik vooruit met een hart onder de riem voor alle poppodia in Nederland. Nu de eerste mensen konden dansen en zingen op testevenementen en de vaccinaties zijn gestart, gloort er licht aan het einde van de tunnel”, laat 3FM weten in een persbericht.

“Met deze 3FM Awards vieren we dat er betere tijden aankomen met exclusieve optredens op unieke locaties in Nederland. De awards worden uitgereikt in vijf categorieën: Beste Album, Beste Groep, Beste Artiest, Beste Samenwerking en 3FM Talent. Nieuw dit jaar is de Icon Award: een juryprijs voor iemand die door de jaren heen een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de muziekindustrie.”

Dit zijn de genomineerden voor de 3FM Awards 2021:

Beste Artiest

Danny Vera

Duncan Laurence

Eefje de Visser

Snelle

Typhoon

Beste Samenwerking

Akwasi & Typhoon & Fresku – Je bent nodig

Armin van Buuren & Duncan Laurence – Feel something

S10 feat GIAN – Wat ze willen

Snelle & Maan – Blijven slapen

Snelle & Ronnie Flex – In de schuur

Beste Album

Chef’Special – Unfold

Eefje de Visser – Bitterzoet

Nana Adjoa – Big Dreaming Ants

S10 – Vlinders

Typhoon – Lichthuis

3FM Talent

Froukje

Goldband

Joya Mooi

Nick Klyne

The Vices

Beste Groep

Chef’Special

DI-RECT

Krezip

Son Mieux

WIES

Luisteraars kunnen tot en met dinsdag 13 april kunnen luisteraars stemmen via 3fm.nl/awards.

Foto: NPO 3FM