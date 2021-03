Er wordt wekelijks gemiddeld 29,6 miljoen uur online naar live radio geluisterd. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Gemiddeld genomen zijn er 176.443 (januari) / 176.942 (februari) streams tegelijkertijd actief. Het NLO brengt vanaf nu maandelijks de online live radiobeluistering in kaart, zodat voor alle radiomerken vergelijkbare cijfers gerapporteerd worden.

De nieuwe cijfers hebben betrekking op het online luistergedrag via apparaten die online streams kunnen afspelen. Andere platformen voor het beluisteren van radio (zoals via FM of DAB+), maken geen onderdeel uit van de rapportage.

Toplijst

In januari had NPO Radio 2 de meeste online live luisteraars. Gemiddeld waren er ruim 25.000 actieve streams, waar gemiddeld 121 minuten naar geluisterd werd. Radio 538 stond tweede met bijna 24.000 actieve streams en Qmusic derde met ruim 19.000 actieve streams.

In februari stond Radio 538 bovenaan met gemiddeld ruim 24.000 actieve streams waar gemiddeld 115 minuten naar geluisterd werd. NPO Radio 2 stond tweede met bijna 24.000 actieve streams en Qmusic derde met ruim 20.000 actieve streams. Daarmee lijkt de lijst veel op de toplijst van meest beluisterde radiozenders volgens de luistercijfers.

Opvallend is dat het themakanaal ‘Radio 10 60’s & 70’s hits’ het erg goed doet. Zowel in januari als februari had de zender de elfde plek op de lijst met gemiddeld ruim 3000 actieve streams. Daarmee stond de themazender net achter NPO 3FM en net voor SLAM!

Nieuwe standaard

Het NLO heeft een standaard ontwikkeld om vergelijkbare cijfers te krijgen. De resultaten van deze ‘NLO Streaming Audio Standaard’ worden gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten die het gemiddelde van een week weergeven.

Frans Kok, directeur NLO: “Deze nieuwe standaard vormt een mooie aanvulling op de live radio luistercijfers die wij maandelijks aan de markt leveren via het Nationaal Luister Onderzoek. Omdat we de cijfers in deze nieuwe ranker baseren op censusdata en niet op paneldata, kunnen we volumes rapporteren voor alle aangesloten zenders, groot en klein.”