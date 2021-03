Ruud de Wild is succesvol onder het mes geweest. “Operatie is geslaagd!”, laat zijn vriendin Olcay Gulsen weten op Instagram. “Duurde maar liefst 5 uur, maar het is allemaal gelukt! Nu aansterken en beter worden. Eerste grote stap is gezet!”

De dj van NPO Radio 2 maakte maandag zelf bekend dat hij darmkanker heeft. De radiomaker heeft al een ingreep gehad om de kanker weg te halen en moest nog een keer onder het mes. Ruud moet nu een maand of drie revalideren, waardoor hij voorlopig niet op de radio te horen is. Eddy Keur neemt zijn programma tijdelijk over.

Na de bekendmaking kreeg Ruud tal van berichten. In een videoboodschap bedankte hij iedereen daarvoor.





Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2