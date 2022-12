Tijdens 3FM Serious Request mogen de dj’s dit jaar niet eten tijdens de week dat ze in het Glazen Huis zitten. Niet eten was al sinds de eerste editie in 2004 onderdeel van het concept van het Glazen Huis, maar vorig jaar werd dat voor het eerst losgelaten.

Rob Janssen, één van de drie dj’s die werd opgesloten in het Glazen Huis, kreeg vanochtend in zijn programma te horen dat het eetverbod dit jaar weer terugkeert. Dat gebeurde in de vorm van een Sinterklaasgedicht. Rob zat als enige van de Glazen Huis-bewoners vorig jaar ook al in het huis, maar mocht toen gewoon eten gedurende de week. Barend van Deelen en Sophie Hijlkema zaten niet eerder in het huis.

Grootste kerstboom ter wereld

3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Het Vergeten Kind en begint op zondag 18 december. De zender besteed nu al volop aandacht aan de actie. Zo zijn er in ‘de ochtendshow ‘Rob & Wijnand en de Ochtendshow’ kerstkaarten ingezameld om de actie van een luisteraar kracht bij te zetten.

Morgenochtend zal in het kader van de actie alvast het hoogste lampje van de ‘Grootste Kerstboom’ alvast worden ontstoken. Zaterdag gaan alle lampjes van de zendmast in IJsselstein, de Gerbrandytoren, aan, maar voor 3FM Serious Request wordt er dus één lampje al een paar dagen eerder ontstoken. “We zetten een lamp aan voor het Vergeten Kind”, is een zin die terugkomt in de promotie van de actie.