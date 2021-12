Frank van der Lende, Jorien Renkema, Rob Janssen en Sander Hogendoorn zijn vanmiddag opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort voor 3FM Serious Request. Burgemeester Lucas Bolsius deed even voor half één de deur op slot. De komende week zullen de vier dj’s zoveel mogelijk geld ophalen voor het Wereld Natuur Fonds zodat zij de regenwouden van Zuid-Amerika kunnen beschermen en herstellen.

Na 2017 had NPO 3FM afscheid genomen van het Glazen Huis en werd Serious Request omgebouwd tot wandelactie The Lifeline. Na drie edities keert 3FM terug naar het oude concept. Er zijn wel enkele aanpassingen gemaakt. Zo zitten er vier dj’s in het huis in plaats van drie en mogen ze gewoon eten. Vanwege het thema moeten bezoekers buiten dansen om energie op te wekken om de temperatuur in het huis niet te laten lopen. Dit staat symbool voor het in actie komen tegen klimaatverandering.

Traditiegetrouw kunnen luisteraars tegen betaling platen aanvragen tijdens de actie. Daarnaast wordt er geld opgehaald via allerlei lokale acties die luisteraars zelf hebben opgestart.

3FM Serious Request 2021 is begonnen! Het #GlazenHuis in Amersfoort zit op slot. Nu is het aan Sander, Frank, Jorien en Rob om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Wereld Natuur Fonds. Help mee door een plaat aan te vragen: https://t.co/w2gQ4aeSaE #3FM #SR21 #LetItGrow pic.twitter.com/6dQfqMpnya — 3FM (@3FM) December 18, 2021

Onzekerheid door corona

Het verloop van de actieweek is iets wat onzeker geworden vanwege de op handen zijnde nieuwe coronamaatregelen. De omgeving van het Glazen Huis is ingericht als doorstroomlocatie waar elke dag tot 17:00 uur bezoekers langskomen.

De kans is groot dat dit door strengere maatregelen, die vanavond om 19:00 uur bekend worden gemaakt, niet meer is toegestaan. De NPO zegt hierover: “Uiteraard volgt 3FM ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM en kan er snel ingespeeld worden op eventuele wijzigingen van de maatregelen.”

3FM Serious Request duurt tot vrijdagmiddag. Dan zullen de dj’s het Glazen Huis verlaten en wordt de eindstand bekend gemaakt.

Foto: NPO 3FM