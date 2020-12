Tom van der Weerd stapte dit jaar samen met Bram Krikke over van SLAM! naar Qmusic, waar hij drie programma’s in het weekend presenteert. Op beide weekenddagen is hij tussen 12:00 en 15:00 uur te horen, op vrijdagavond van 18:00 tot 21:00 uur.

Hoe was 2020?

“Het was een heel bijzonder jaar. Toen 2020 begon, maakten we kans op de Gouden Radioring. Bizar om voor het tweede jaar op rij tussen de genomineerden te zitten. We zagen zelfs Gerard Ekdom nog naar ons wijzen, zo vlak voor het moment van bekendmaken. Maar echt een hoogtepunt dit jaar was de overstap naar Qmusic. Vanaf moment één dat we in gesprek gingen met elkaar, hadden we een goede klik.

Dat al mijn boekingen werden gecanceld was een domper; de hele zomer stond vol. Maar dat gaf ook wel weer een extra boost om me te focussen op Qmusic, mijn vrijwilligerswerk bij de brandweer in Kampen en mijn eigen bedrijfje.”

Samen met Bram Krikke ben je de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de nieuwste, talentvolle duo’s van Nederland. Hard gegaan?

Lachend: “Mag ik beginnen met te zeggen dat ik het een eer vind dat we zo worden omschreven? Het is inderdaad hard gegaan. Iets meer dan drie jaar geleden begonnen we met ‘Club Ondersteboven’ op SLAM!. In het begin kreeg ik vaak de vraag wie ‘die rare gast’ was, die bij mij op de radio zat. Ik hield vol en zei telkens dat ze geduld moesten hebben.

Ik geloofde in Tom & Bram als duo op de radio en in Bram solo, in zijn Bram In De Buurt-video’s. Toen uiteindelijk het kwartje viel, kwamen diezelfde mensen met quotes als ‘he wat leuk dat je met Bram Krikke werkt!’. Zie je wel, dacht ik. Als je erop terugkijkt was het misschien een rollercoaster, maar ik heb zeker genoten van iedere dag dat we op de radio zaten.”

“Ik geloofde in Tom & Bram als duo op de radio”

Heb je daarin een ander radioduo als voorbeeld?

“Ik heb eigenlijk altijd al een voorliefde gehad voor radioprogramma’s waarin meerdere mensen aan het woord zijn. Toen ik nog bij mijn ouders woonde en veel in mijn radiostudio op de zolder zat, luisterde en keek ik veel naar ‘Ekstra Weekend’, waar het altijd een heerlijke chaos was. Ook was ik groot fan van Daniël & Ivo met ‘De Avondploeg’. Ik heb me vanaf toen dan ook voorgenomen dat ik ook ooit zo’n soort show op dat tijdstip op SLAM! wilde gaan doen.”

Hoe bevalt het in het weekend op Qmusic?

“Heerlijk. Zodra het zondagmiddag drie uur is geweest, kan ik niet wachten tot het weer vrijdagavond wordt en we weer mogen. Natuurlijk, de eerste weken was het echt wel even wennen, maar voor mijn gevoel zitten we inmiddels echt op de juiste plek. Qmusic is een fijn bedrijf met leuke collega’s, de muziek die we draaien is goed en we werden vanaf moment één omarmd door de Q-luisteraars en de luisteraars die we uit onze SLAM!-tijd meenamen.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“De persconferentie van 12 maart, waarin we er met z’n allen achter kwamen dat het toch echt wel een serieuze zaak was, dat coronavirus. Alles werd gecanceld en we wisten vanaf dat moment dat we een zware tijd in zouden gaan. We gingen de radio op en gooiden gewoon de telefoonlijnen open om het er met de luisteraar over te hebben, gevoelens te delen en verwachtingen te bespreken. Dat blijft toch één van de mooiste dingen aan radio: direct inspelen op wat er gebeurt en het daar uitgebreid over hebben.”

“Ik verwacht dat ik in 2021 als vliegende keep ook veel solo te horen ben op Qmusic”

Wat de grootste verrassing op radiogebied in 2020?

Aarzelend: “Lastig. Qmusic marktleider in 20-49 jaar? Bohemian Rapsody van Queen niet meer op 1 in de Top 2000? Of misschien waren we het zelf wel, toen bekend werd dat we naar Qmusic gingen.”

Wat verwacht van je van 2021?

“Laten we hopen dat we dan grotendeels af zijn van het coronavirus. Een echt goeie vrijdagmiddagborrel heb ik nog niet meegemaakt bij Q, dus dat wordt hoog tijd. Verder verwacht ik dat Bram en ik lekker door gaan bouwen aan onze weekendshows, en dat ik als vliegende keep ook veel solo te horen ben op Qmusic.”



Wie is er in november 2021 marktleider?

“Dat kan er maar één zijn. En daar gaan we alles aan doen.”

Foto: Qmusic