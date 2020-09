Ook al duurt het nog 87 dagen voordat het Kerst is, toch heeft Sky Radio zijn themazender met kerstmuziek weer in de markt gezet. De nonstopzender waarop 24 uur per dag kerstplaten te horen is heet dit jaar Sky Christmas. Vorig jaar heette het nog Sky Radio Christmas en in het verleden heeft het The Christmas Station geheten.

Het station is online te beluisteren via de diverse radio-apps en de website en app van Sky Radio zelf. Later dit jaar zal Sky Christmas ook te ontvangen via DAB+.

“Sky Radio speelt hiermee in op de behoefte van het gezellige ‘samen-gevoel’ dat Kerstmis met zich meebrengt. Door de coronacrisis en de daarbij komende social distancing lijkt hier meer behoefte aan te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Talpa Network. Een derde van de Nederlanders boven de achttien jaar heeft extra zin in kerst door de coronacrisis en een kwart is zelfs van plan om extra uit te pakken met de feestdagen”, laat Talpa Network weten.

Sky Radio zelf wordt in december traditiegetrouw weer omgedoopt tot ‘The Christmas Station’. Per wanneer precies is niet bekend.