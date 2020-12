Omroep PowNed zegt de benodigde 50.000 leden binnen te hebben voor een volwaardige plek in het publieke bestel. De omroep zegt 58.027 leden op de teller te hebben en daarmee zou de bepalende grens afgelopen week ruimschoots gepasseerd zijn.

Voorzitter Dominique Weesie: “Ik ben heel trots dat wij voor de derde keer in ons bestaan het benodigde aantal leden hebben weten binnen te halen. En met het huidige aantal van bijna 60.000, zijn we groter dan ooit. We zijn nu aspirant-omroep af en dat houdt in dat wij straks drie keer zo groot gaan worden. Daarmee is PowNed niet meer weg te denken uit het publieke bestel.”

Om het voortbestaan van de omroep te garanderen was PowNed genoodzaakt in 2020 toch weer te gaan ledenwerven. “Dankzij onze online achterban is PowNed er weer in geslaagd het minimaal benodigde aantal van 50.000 leden aan zich te binden. En met een gemiddelde leeftijd tussen de 20-30 jaar, heeft het van alle omroepen ook nog eens de jongste leden.”

Op 1 januari 2022 start een nieuwe concessieperiode, dat is een periode waarvoor door de overheid vergunningen worden verleend aan omroepen. Naast de huidige omroep willen ook nieuwe omroepen als Ongehoord Nederland, Omroep Zwart, Omroep Groen en Omroep M24 een plek in het bestel.

Foto: Hans Tak | PowNed