Morad El Ouakili stopte eerder deze maand bij NPO Radio 1. Hij maakt de overstap naar NH Radio, waar hij vanaf het nieuwe jaar een middagprogramma gaat presenteren. 2020 was voor Morad ook een jaar waarin hij met de dood werd bedreigd, vanwege zijn programma op FunX. Na de doodsbedreigingen besloot Morad te stoppen bij de zender.

Hoe kijk je terug op 2020?

“2020 was, zoals voor velen, een vreemd jaar. We kregen allemaal te maken met de pandemie en ik begreep langere tijd niet in wat voor vreemde werkelijkheid ik terecht was gekomen. Ondertussen heb ik het een plekje kunnen geven. Het maakte mijn radiowerk wel meer bijzonder, dat is toch hoe het werkt in ons vak. Hoe meer drama mensen ervaren in het leven, des te meer ze iemand nodig hebben om hun verhaal aan kwijt te kunnen. Daar ligt voor ons radiomakers echt een belangrijke taak.”

Je werd dit jaar met de dood bedreigd vanwege de Ramadan-show op FunX. Voelde stoppen met het programma niet als zwichten voor de bedreigingen?

“Nee, totaal niet. De fun was er gewoon uit. Radio maken doe je in eerste instantie vanuit een sterke passie. Dat is de drijfveer achter het product dat je maakt. Als je voelt dat je er geen vreugde meer uit haalt, dan moet je stoppen met dat wat je doet. De bedreigingen en de heisa om het programma heen haalden al het leuks van het maken af, maar stoppen omdat iemand je bedreigt, nooit.”

“Stoppen omdat iemand je bedreigt, nooit”

Waarom maakte je de keuze om te stoppen met je programma op Radio 1?

“Ik had sowieso al aan het begin van het traject voor mezelf besloten dat ik de nacht maar voor maximaal twee jaar wilde doen. Wakker zijn in de nacht en slapen overdag is slopend, dat is precies hoe het voelde. Overdag ben je jezelf niet, als je maanden lang je slaap in de nacht overslaat. Altijd een beetje brak, doordat je in de ochtend pas wat nachtrust pakt. Je slaapt minder diep en herstelt minder goed.

Het idee was om mezelf bekend te krijgen bij het Radio 1-publiek en te proeven van het journalistieke binnen ons vakgebied, om vervolgens door te stromen naar een volgende stap. Inmiddels is bekend dat ik in 2021 de middagshow op NH Radio ga presenteren met Barbara Mulder. Een licht journalistiek programma met muziek en nieuws uit de regio.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Dat was toen een van mijn helden, Duncan Stutterheim (voormalig ID&T baas en oprichter van Sensation, red.), mij belde tijdens de uitzending om te reageren op het onderwerp van die uitzending. Het ging over de link tussen klassieke muziek en dance.

Duncan is met zijn event Sensation ooit de reden geweest dat ik naar dance ben gaan luisteren en festivals begon te bezoeken. Die muziek is in de loop van de tijd zo’n grote en belangrijke rol gaan spelen in mijn leven. En dan belt de man achter de grootste danceconcepten van de wereld, je zomaar even op in de nacht. Hij vertelde toen ook dat hij vaak luisterde, omdat hij altijd vroeg op was. Ik was ontzettend vereerd.”

“De grootste verrassing was dat we de luistercijfers significant wisten te verbeteren op NPO Radio 1”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2020?

“De grootste verrassing was dat we de luistercijfers op een heel moeilijk moment van de dag, namelijk de nacht, significant wisten te verbeteren op NPO Radio 1. Dat bleek uit een langetermijnanalyse van het Nationaal Luisteronderzoek. Het luistertijdaandeel was vergeleken met een jaar geleden gestegen van 15,1 naar 17,1 procent. Dat betekent dus dat van alle radio’s die op dat tijdstip aan staan, 17,1 procent staat afgestemd waren op mijn nachtuitzending. Dat gaf me wel een boost.”

Wat verwacht van je van 2021?

“Ik heb een aantal leuke plannen voor 2021, maar ik hoop op de eerste plaats vooral dat we met z’n allen verlost worden van dat vervelende virus. Hoe mooi de dingen ook mogen zijn die ik ga doen op radiovlak, de wereld moet weer gezond, up and running zijn. Ik verwacht dat we het virus onder de duim krijgen en we weer allemaal op volle kracht datgene kunnen doen waar we zo goed in zijn.”

Tot slot: wie is er in november 2021 marktleider?

“Op regionaal niveau sowieso NH Radio natuurlijk, daar ga ik met mijn team voor.”

Foto: Annemieke van der Togt