Qmusic heeft er vanaf volgende week een nieuwe nieuwslezer bij. Iris Schut zal in de avond te horen zijn. Overdag blijven Anne-Marie Rozing (ochtendshow), Fien Vermeulen (overdag) en Anton Griep (middagshow en vooravond) te horen.

Vanaf volgend jaar zal het nieuws op Qmusic niet langer worden aangeleverd door het ANP, maar gaat NU.nl de inhoud verzorgen. Omdat op dit moment in de avond ‘algemene’ ANP-bulletins te horen zijn, wordt het team nieuwslezers nu uitgebreid. In de nacht en in het weekend zijn voorlopig nog wel ANP-bulletins te horen.

Afbeelding: Qmusic

Iris Schut begon haar carrière in 2016 bij Radio 538 en werkte vervolgens eindredacteur op de nieuwsredactie Talpa Radio. Ook ging ze er aan de slag als nieuwslezer. Bij de reorganisatie dit jaar vertrok ze bij Talpa Network, om in november aan de slag te gaan bij Qmusic als coördinator nieuws.

”Qmusic is een prachtzender en van de nieuwsmerken van moederbedrijf DPG Media gaat mijn hart als journalist sneller kloppen”, zegt Iris Schut in een persbericht. “Ik ben ook heel blij dat ik naast mijn werk achter de schermen als nieuwscoördinator bij Qmusic, nu ook de kans krijg om me nog verder te ontwikkelen als nieuwslezer van het NU.nl nieuws, met deze mooie plek in de avond.”